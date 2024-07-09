Глава Самарской области раскрыл причину ухода Прямилова из Минфина региона

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал уход Андрея Прямилова с поста министра управления финансами региона. Об этом он рассказал в Екатеринбурге на выставке «Иннопром».
— Мы приняли решение вместе с Андреем Прямиловым, что он переходит на другую работу. Министр финансов — очень ответственная должность. Это работа с бюджетом, источниками его доходов, внутренней ревизией инвестиционных льгот, поэтому она очень требовательная к кандидатам.
По его словам, сейчас в экономическом блоке правительства Самарской области уже идет обсуждение по поводу нескольких кандидатов. Глава региона выразил уверенность, что в течение ближайшего месяца будет назначен исполняющий обязанности министра финансов.
Напомним, об уходе Прямилова стало известно 8 июля 2024 года. Теперь должность занимает Владимир Панферов.