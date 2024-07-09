Глава Самарской области раскрыл причину ухода Прямилова из Минфина региона

— Мы приняли решение вместе с Андреем Прямиловым, что он переходит на другую работу. Министр финансов — очень ответственная должность. Это работа с бюджетом, источниками его доходов, внутренней ревизией инвестиционных льгот, поэтому она очень требовательная к кандидатам.