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Глава Самарской области раскрыл причину ухода Прямилова из Минфина региона

В Самарской области нового врио министра управления финансами назначат в течение месяца.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал уход Андрея Прямилова с поста министра управления финансами региона. Об этом он рассказал в Екатеринбурге на выставке «Иннопром».

— Мы приняли решение вместе с Андреем Прямиловым, что он переходит на другую работу. Министр финансов — очень ответственная должность. Это работа с бюджетом, источниками его доходов, внутренней ревизией инвестиционных льгот, поэтому она очень требовательная к кандидатам.

объяснил Федорищев

По его словам, сейчас в экономическом блоке правительства Самарской области уже идет обсуждение по поводу нескольких кандидатов. Глава региона выразил уверенность, что в течение ближайшего месяца будет назначен исполняющий обязанности министра финансов.

Напомним, об уходе Прямилова стало известно 8 июля 2024 года. Теперь должность занимает Владимир Панферов.