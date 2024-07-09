Песков: Путин и Моди посетят ВДНХ, а после поедут в Кремль

Журналисты также попросили Дмитрия Пескова прокомментировать сообщения в СМИ о том, что индийский премьер в беседе с Владимиром Путиным поднял тему индийцев, участвующих в спецоперации. Ранее индийская телекомпания NDTV со ссылкой на источник писала, что во время вчерашней встречи лидеры обсуждали увольнение индийцев из российской армии и их возвращение на родину. Комментировать эту информацию господин Песков отказался.