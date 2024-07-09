Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Путин и Моди посетят ВДНХ, а после поедут в Кремль

Перед проведением переговоров президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди планируют посетить ВДНХ. Там они осмотрят павильон «Атомная энергия и атом», сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

После посещения выставки, добавил он, господин Путин и господин Моди отправятся в Кремль.

По словам пресс-секретаря, в Кремле сначала пройдет беседа глав государств «в так называемом узком составе». «Хотя состав будет достаточно широкий с обеих сторон. Затем будет достаточно важное протокольное мероприятие», — сказал господин Песков журналистам. Он добавил, что вчерашняя неофициальная беседа господина Путина и господина Моди в Ново-Огарево длилась три часа.

Журналисты также попросили Дмитрия Пескова прокомментировать сообщения в СМИ о том, что индийский премьер в беседе с Владимиром Путиным поднял тему индийцев, участвующих в спецоперации. Ранее индийская телекомпания NDTV со ссылкой на источник писала, что во время вчерашней встречи лидеры обсуждали увольнение индийцев из российской армии и их возвращение на родину. Комментировать эту информацию господин Песков отказался.

Нарендра Моди прибыл в Москву с двухдневным визитом 8 июля. В аэропорту господина Моди встретил первый вице-премьер Денис Мантуров. Визит премьера Индии в Россию стал его первой зарубежной поездкой после парламентских выборов, которые завершились в начале июня. Это также первое посещение господином Моди России с 2019 года.