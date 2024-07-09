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В Екатеринбурге появится консульство Индии

В Екатеринбурге откроется консульство Индии, сообщил «Ъ» со ссылкой на слова индийского премьер-министра Нарендра Моди. Кроме того, еще одно представительство появится в Казани.

Напомним, в феврале в уральской столице закончился срок исполнения полномочий генконсула Китая Цуй Шаочуня. Он занимал этот пост с марта 2020 года. В декабре 2023 года генконсульство Германии в Екатеринбурге прекратило свою работу. 6367601 Тогда Мария Захарова заявила, что это произошло в соответствии с их политикой на разрыв всего комплекса двусторонних отношений с Россией.

дипломатия