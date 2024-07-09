СМИ: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России

В мае КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум «Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса» по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. Стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.