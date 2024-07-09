«Давнее пренебрежение Запада к России, примером которого является расширение НАТО на восток, подпитывает конфликт, поэтому обвинение Китая в невмешательстве в проблему с целью поиска ее решения — это отвлекающая тактика», — отметили в издании.
США, по мнению авторов статьи, заинтересованы в продолжении военного противостояния между Россией и Украиной, поскольку целью Вашингтона является ослабление Москвы. Из-за действий Вашингтона украинские политики стали пешками, а Белый дом использует их в собственных интересах, заключили в материале.
В мае КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум «Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса» по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. Стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.