В Крыму назначили нового главу Минздрава: им стал Алексей Натаров

Новым министром здравоохранения Крыма стал Алексей Натаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Представил нового руководителя коллективу Министерства здравоохранения Республики Крым. На должность министра назначен Алексей Алексеевич Натаров», — написал он.
Аксенов назвал главные задачи Минздрава. По его словам, это повышение качества оказания медицинских услуг, модернизация медучреждений, укомплектование персоналом, а также улучшение материально-технической базы больниц и амбулаторий.
«Должна поддерживаться эффективная коммуникация с жителями республики, выстроена работа по обеспечению крымчан льготными лекарственными препаратами», — подчеркнул глава республики.
По его словам, у Натарова имеется опыт в организации работы здравоохранения. Аксенов подчеркнул, что новый министр обладает всеми необходимыми профессиональными и личными качествами, которые позволят сделать крымскую медицину лучше. Глава республики пожелал новому руководителю Минздрава успехов и эффективной работы.
«Органы власти республики всегда окажут необходимое содействие», — заключил он.
Напомним, 16 мая министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский покинул свой пост. Глава республики Сергей Аксенов назвал это решение правильным. Ранее Скорупский выразил готовность покинуть свой пост в том случае, если до 15 мая не будут выполнены обязательства по закупке препаратов для крымских льготников. Именно в такой срок поручил решить проблему Аксенов. Глава Крыма уточнял, что в в первую очередь речь идет об инсулине и препаратах для онкобольных.