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Глава МИД Молдовы Попшой примет участие в юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой совершает 9—11 июля рабочий визит в США для участия в ряде мероприятий в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, информирует пресс-служба МИД.

По приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена молдавский министр примет участие в церемониях по случаю 75-летия Североатлантического альянса, и выступит с речью на форуме «Партнерство НАТО».

Кроме того, у Попшоя намечен ряд встреч с коллегами и официальными лицами стран-членов НАТО и стран-партнеров.

«В ходе обсуждений вице-премьер подтвердит национальный интерес Республики Молдова в укреплении традиционного и заслуживающего доверия партнерства с Североатлантическим альянсом».

отмечает пресс-служба.

В 2024 году Республика Молдова отмечает 30 лет со дня установления партнерства с Североатлантическим альянсом и 10 лет со дня начала участия в миротворческой операции КФОР в Косово.

Напомним, что Республика Молдова присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира» в 1994 году, а 8 декабря 2017 года бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемеллер открыла офис по связям с НАТО в Кишиневе.

По Конституции, Молдова является нейтральной страной.

НАТО