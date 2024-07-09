Глава МИД Молдовы Попшой примет участие в юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне

По приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена молдавский министр примет участие в церемониях по случаю 75-летия Североатлантического альянса, и выступит с речью на форуме «Партнерство НАТО».
Кроме того, у Попшоя намечен ряд встреч с коллегами и официальными лицами стран-членов НАТО и стран-партнеров.
«В ходе обсуждений вице-премьер подтвердит национальный интерес Республики Молдова в укреплении традиционного и заслуживающего доверия партнерства с Североатлантическим альянсом».
В 2024 году Республика Молдова отмечает 30 лет со дня установления партнерства с Североатлантическим альянсом и 10 лет со дня начала участия в миротворческой операции КФОР в Косово.
Напомним, что Республика Молдова присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира» в 1994 году, а 8 декабря 2017 года бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемеллер открыла офис по связям с НАТО в Кишиневе.
По Конституции, Молдова является нейтральной страной.