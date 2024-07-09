В Гагаузии задержали шесть оппозиционных активистов

Ранее во вторник представитель блока «Победа» в административном центре автономии городе Комрате Василий Новак в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал, что с утра в офисе политсилы проходят обыски, здание оцеплено полицией.
«В Комрате в офисе команды… Шора утром 9 июля прошли обыски по делу о незаконном финансировании политической партии, отмывании денег и подделке финансовых отчетов. Задержано шесть подозреваемых. Они будут находиться в изоляторе в течение 72 часов», — сообщает пресс-служба НАЦ.
Также отмечается, сотрудники ведомства проводят расследования по делу о незаконном участии в протестах и «по выплате денег активистам партии и перевозчикам пассажиров» и «выплату денежных бонусов через банковские карты “МИР”, выпущенные российскими банками».
Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок «Победа», часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.
Глава Гагаузии Гуцул 9 апреля подписала соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт «Мир» для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь. Администрация автономии позже сообщила, что с 1 мая все пенсионеры стали обладателями доступа к платежной системе «Мир», часть из них смогла получить обещанную доплату к пенсии в размере 2000 леев, или 9958 рублей. Выплаты продолжились в июле.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.