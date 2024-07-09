AP узнало о слабом понимании Байденом конкретных мер против России и КНР

Как писала Politico со ссылкой на осведомленные источники в начале июля, Байден на встрече с губернаторами-демократами заявил, что в последние дни проходил медицинское обследование, и подчеркнул, что по-прежнему «в добром здравии». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Байден «пару раз в неделю» проходит через «устные проверки» врачом во время тренировок, а через тщательные медицинские осмотры — ежегодно.