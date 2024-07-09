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Атаковавшие Ростовскую область БПЛА сбивали всеми возможными способами

Губернатор Ростовской областью рассказал, как уничтожали дроны ВСУ в ночь на 9 июля.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 9 июля украинские БПЛА в Ростовской области сбивали всеми возможными способами, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

— Ночью уничтожили более 20 БПЛА ВСУ. Для этого задействовали авиацию, зенитно-ракетные комплексы, установки радиоэлектронной борьбы, мобильные группы противодействия дронам, — рассказал Василий Голубев.

Ранее в Минобороны России проинформировали, что в донском регионе ликвидировали 21 БПЛА самолетного типа.

Напомним, прошедшей ночью после атаки и последующей ликвидации беспилотников произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции в Родионово-Несветайском районе Ростовской области. Возгорание на объекте уже потушено, выгорело 60 кв. метров.

Также в Ростове-на-Дону на месте падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности, этот пожар оперативно ликвидировали.