Атаковавшие Ростовскую область БПЛА сбивали всеми возможными способами

В ночь на 9 июля украинские БПЛА в Ростовской области сбивали всеми возможными способами, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев.
— Ночью уничтожили более 20 БПЛА ВСУ. Для этого задействовали авиацию, зенитно-ракетные комплексы, установки радиоэлектронной борьбы, мобильные группы противодействия дронам, — рассказал Василий Голубев.
Ранее в Минобороны России проинформировали, что в донском регионе ликвидировали 21 БПЛА самолетного типа.
Напомним, прошедшей ночью после атаки и последующей ликвидации беспилотников произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции в Родионово-Несветайском районе Ростовской области. Возгорание на объекте уже потушено, выгорело 60 кв. метров.
Также в Ростове-на-Дону на месте падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности, этот пожар оперативно ликвидировали.