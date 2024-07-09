Атаковавшие Ростовскую область БПЛА сбивали всеми возможными способами

Напомним, прошедшей ночью после атаки и последующей ликвидации беспилотников произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции в Родионово-Несветайском районе Ростовской области. Возгорание на объекте уже потушено, выгорело 60 кв. метров.