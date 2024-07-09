Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен

Грозить санкциями Грузии Запад начал после того как в стране со скандалом был принят закон «О прозрачности иностранного влияния». Документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности, более 20 процентов, получены из-за границы. Оппоненты назвали его аналогом российского закона об иноагентах. В Кремле, однако, эти заявления назвали абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.