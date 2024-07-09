Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен

«Намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза. Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад. <…> Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено», — сказал Герчинский, назвав такие события «грустными».
Дипломат выразил надежду, что после парламентских выборов в октябре новое правительство Грузии, «каким бы оно ни было», опять «начнет серьезную работу» в направлении интеграции в Евросоюз.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.
Грозить санкциями Грузии Запад начал после того как в стране со скандалом был принят закон «О прозрачности иностранного влияния». Документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности, более 20 процентов, получены из-за границы. Оппоненты назвали его аналогом российского закона об иноагентах. В Кремле, однако, эти заявления назвали абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.
В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о пересмотре сотрудничества с Грузией, Вашингтон анонсировал также новую политику по визовым ограничениям и начал пересматривать все программы сотрудничества с Тбилиси. Пентагон отложил совместные военные учения с Грузией.