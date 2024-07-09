В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий круг лиц, которые признаются соотечественниками.
В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий круг лиц, которые признаются соотечественниками и могут участвовать в соответствующей программе переселения. Соавторы законопроекта — представители трех фракций Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), Михаил Матвеев (КПРФ) и Алексей Журавлев (ЛДПР).
По программе переселения соотечественников в Россию переезжают преимущественно граждане Таджикистана, Казахстана и Армении, которые, не являются представителями народов, исторически проживающих на территории РФ.
В связи с этим предлагается уточнить, что соотечественниками являются не все бывшие граждане СССР, «проживающие в государствах, входивших в состав СССР», а лица и их потомки, которые относятся к народам, «исторически проживающим на территории РФ», а также «выходцы из РСФСР и РФ».