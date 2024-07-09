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В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий круг лиц, которые признаются соотечественниками

Кто может считаться соотечественником по проекту закона.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий круг лиц, которые признаются соотечественниками.

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий круг лиц, которые признаются соотечественниками и могут участвовать в соответствующей программе переселения. Соавторы законопроекта — представители трех фракций Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), Михаил Матвеев (КПРФ) и Алексей Журавлев (ЛДПР).

По программе переселения соотечественников в Россию переезжают преимущественно граждане Таджикистана, Казахстана и Армении, которые, не являются представителями народов, исторически проживающих на территории РФ.

В связи с этим предлагается уточнить, что соотечественниками являются не все бывшие граждане СССР, «проживающие в государствах, входивших в состав СССР», а лица и их потомки, которые относятся к народам, «исторически проживающим на территории РФ», а также «выходцы из РСФСР и РФ».