В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий круг лиц, которые признаются соотечественниками.

В связи с этим предлагается уточнить, что соотечественниками являются не все бывшие граждане СССР, «проживающие в государствах, входивших в состав СССР», а лица и их потомки, которые относятся к народам, «исторически проживающим на территории РФ», а также «выходцы из РСФСР и РФ».