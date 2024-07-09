Швейцария расширила список санкций против России

«Федеральное министерство экономики, образования и науки, отвечающее за санкции, 8 июля 2024 года расширило санкционный список в отношении России. В соответствии со своими полномочиями 8 июля 2024 года министерство ввело санкции Швейцарии в отношении еще 69 физических лиц и 47 компаний и организаций», — говорится в сообщении швейцарского правительства.
Точный список физических и юридических лиц не приводится, но сообщается, что туда входят в основном бизнесмены, представители СМИ, сотрудники вооруженных сил и судебных органов. Сообщается, что таким образом Швейцария присоединяется к уже ранее принятым санкциям со стороны ЕС.
Число российских физических и юридических лиц, на которые Швейцария наложила санкции, уже превысило 2,2 тысячи.
Новые ограничительные меры вступят в силу 9 июля в 18:00 по местному времени (19:00 мск).