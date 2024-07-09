Швейцария расширила список санкций против России

«Федеральное министерство экономики, образования и науки, отвечающее за санкции, 8 июля 2024 года расширило санкционный список в отношении России. В соответствии со своими полномочиями 8 июля 2024 года министерство ввело санкции Швейцарии в отношении еще 69 физических лиц и 47 компаний и организаций», — говорится в сообщении швейцарского правительства.