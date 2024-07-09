Как россияне оценили саммит Шанхайской организации сотрудничества

Абсолютное большинство читателей Новостей Mail.ru (91%) осведомлены о Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), лишь 5% признались, что не знают о ней. Более половины участников опроса (59%) следили за саммитом ШОС
Четыре из пяти респондентов положительно оценили принятие Белоруссии в состав ШОС: 73% оценили его определенно положительно, 10% — скорее положительно, а 5% — отрицательно (4% — определенно отрицательно и 2% — скорее отрицательно). Затруднились с ответом 7%, а 3% высказались неоднозначно.
Похожим образом респонденты оценили предложение Владимира Путина на саммите ШОС о создании единой евразийской системы безопасности: 74% восприняли его определенно положительно и 8% — скорее положительно. Отрицательно инициативу восприняли 9% респондентов (7% — определенно отрицательно и 2% — скорее отрицательно).
Большинство участников опроса считают, что России следует развивать отношения со странами ШОС: 79% выступили за укрепление сотрудничества, а 6% — за скорее необходимость такого взаимодействия. Основные сферы для развития — торговля (74%), информационные технологии (56%), военно-промышленный комплекс (54%), финансы (52%) и машиностроение (49%).
Свыше половины россиян признали, что ШОС оказывает влияние на международные отношения: 50% считают его влияние определенным, а 15% — скорее оказываемым, чем нет. Каждый пятый участник опроса полагает, что ШОС не влияет на международные отношения (9% — определенно не оказывает влияния, 11% — скорее не оказывает).
Александр Фролагин, Нина Лютикова