Как россияне оценили саммит Шанхайской организации сотрудничества

Свыше половины россиян признали, что ШОС оказывает влияние на международные отношения: 50% считают его влияние определенным, а 15% — скорее оказываемым, чем нет. Каждый пятый участник опроса полагает, что ШОС не влияет на международные отношения (9% — определенно не оказывает влияния, 11% — скорее не оказывает).