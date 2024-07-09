Владимир Путин наградил 10 жителей Воронежской области

Президент России Владимир Путин отметил заслуги воронежских педагогов и работников сельского хозяйства. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Валентина Путилина, заместитель заведующего в подгоренском детском саду № 2. Еще девяти воронежцам присвоены почетные звания. Указ Президента опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 8 июля.
Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено:
- Светлане Алексеевой — учителю воронежской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 38 имени Болховитинова;
- Людмиле Быковской — учителю воронежской гимназии имени Андрея Платонова;
- Елене Лихобабиной — учителю Кантемировского лицея;
- Оксане Перелеховой — учителю воронежской гимназии № 9;
- Татьяне Трофименко — учителю острогожской средней общеобразовательной школы № 1;
- Алексею Фактору — директору воронежской средней общеобразовательной школы № 102.
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено:
- Дмитрию Корендясеву — директору производственного хозяйства «ЭкоНива Агро Восточное» ООО «ЭкоНива Агро»;
- Алексею Кортунову — главному агроному-семеноводу ЗАО «Агрофирма Павловская Нива»;
- Сергею Шумейко — трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства предприятия «Гарус» ЗАО «Агрофирма Апротек-Подгоренская».
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что Президент Владимир Путин наградил три воронежские многодетные семьи за большие заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи.