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Владимир Путин наградил 10 жителей Воронежской области

Высоко оценены заслуги работников сферы образования и сельского хозяйства.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин отметил заслуги воронежских педагогов и работников сельского хозяйства. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Валентина Путилина, заместитель заведующего в подгоренском детском саду № 2. Еще девяти воронежцам присвоены почетные звания. Указ Президента опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 8 июля.

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено:

  • Светлане Алексеевой — учителю воронежской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 38 имени Болховитинова;
  • Людмиле Быковской — учителю воронежской гимназии имени Андрея Платонова;
  • Елене Лихобабиной — учителю Кантемировского лицея;
  • Оксане Перелеховой — учителю воронежской гимназии № 9;
  • Татьяне Трофименко — учителю острогожской средней общеобразовательной школы № 1;
  • Алексею Фактору — директору воронежской средней общеобразовательной школы № 102.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено:

  • Дмитрию Корендясеву — директору производственного хозяйства «ЭкоНива Агро Восточное» ООО «ЭкоНива Агро»;
  • Алексею Кортунову — главному агроному-семеноводу ЗАО «Агрофирма Павловская Нива»;
  • Сергею Шумейко — трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства предприятия «Гарус» ЗАО «Агрофирма Апротек-Подгоренская».

Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что Президент Владимир Путин наградил три воронежские многодетные семьи за большие заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи.