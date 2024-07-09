Владимир Путин наградил 10 жителей Воронежской области

Президент России Владимир Путин отметил заслуги воронежских педагогов и работников сельского хозяйства. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Валентина Путилина, заместитель заведующего в подгоренском детском саду № 2. Еще девяти воронежцам присвоены почетные звания. Указ Президента опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 8 июля.