Путин заявил о стратегическом партнерстве России и Индии

Индийский премьер-министр прибыл в Москву накануне. Его визит продлится до 9 июля. На встрече в Ново-Огарево Путин поздравил Моди с избранием на должность премьера и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча тет-а-тет в неформальной обстановке шла 3 часа.