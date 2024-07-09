ВС России уничтожили четыре HIMARS, подготовленных к удару по Крыму

«В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что цели удара достигнуты. В Минобороны РФ уточнили, что в результате уничтожены четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, а также до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.