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В Красноярском крае выбрали нового главу Избирательной комиссии

Председателем Избирательной комиссии Красноярского края выбрали Тараса Яскевича. Решение приняли сегодня, 9 июля, в результате тайного голосования.

Все участники заседания высказались за предложенную кандидатуру единогласно. С избранием Тараса Яскевича поздравили заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев и член ЦИК России Константин Мазуревский, а также губернатор края Михаил Котюков и председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко.

Избранный председатель крайизбиркома поблагодарил коллег за доверие и заявил о готовности активно включиться в избирательный процесс.

«Работать будем в соответствии с законодательством, в ближайшее время быстро погружусь в рабочие вопросы комиссии. Уже 8 сентября пройдет Единый день голосования — состоятся выборы по одномандатному округу в Законодательное Собрание, пройдет 66 кампаний в муниципальных образованиях края. Без сомнений, мы проведем их на высоком профессиональном уровне», — отметил Тарас Яскевич.

Напомним, Тарасу Яскевичу 51 год. Он несколько лет являлся заместителем председателя Союза промышленников и предпринимателей края, в 2014 году претендовал на пост бизнес-омбудсмена, затем был первым заместителем директора Центра спортивной подготовки, а с 2023 года замещает должность руководителя агентства по туризму региона. В состав Избирательной комиссии Красноярского края Тараса Яскевича включили после ухода с поста председателя краевого Избиркома Алексея Подушкина.

Михаил Котюков уже освободил Тараса Яскевича от должности руководителя агентства по туризму Красноярского края. Вместо него руководить ведомством будет его заместитель Елена Надбайло.