В Красноярском крае выбрали нового главу Избирательной комиссии

Напомним, Тарасу Яскевичу 51 год. Он несколько лет являлся заместителем председателя Союза промышленников и предпринимателей края, в 2014 году претендовал на пост бизнес-омбудсмена, затем был первым заместителем директора Центра спортивной подготовки, а с 2023 года замещает должность руководителя агентства по туризму региона. В состав Избирательной комиссии Красноярского края Тараса Яскевича включили после ухода с поста председателя краевого Избиркома Алексея Подушкина.