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ВС РФ освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР

Военные Вооруженных сил (ВС) России освободили населенный пункт Яснобродовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. Отразили пять контратак штурмовых групп 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.)», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.