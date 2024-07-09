«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. Отразили пять контратак штурмовых групп 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.)», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.
ВС РФ освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР
Военные Вооруженных сил (ВС) России освободили населенный пункт Яснобродовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.