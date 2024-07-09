Свердловский губернатор отчитался перед Мишустиным по важнейшим проектам

«Построены комплекс общежитий, общественный центр, центр спортивной культуры. Приступили ко второму этапу, который включает создание Института электроники, информационных технологий и Института экономики и управления, а также специализированного научного центра. Там студенты, приезжающие из-за границы, смогут проходить адаптацию и учить язык. На текущий момент готовность второй очереди — учебных корпусов — 14%. Построено все будет в срок, может, даже чуть раньше», — отметил Куйвашев.
Глава региона рассказал об успехах региона. Он заявил, что при содействии федеральных властей Свердловская область построила и отремонтировала десятки школ, сейчас обновляется парк общественного транспорта, строятся дороги. Также он рассказал премьеру об открытии за прошлый год 32 новых производств на тысячи новых рабочих мест.
Глава Свердловской области представил Мишустину образовательную реформу, которая проходит в регионе с прошлой весны. Она предполагает, что все отраслевые учреждения среднего профессионального образования отошли к соответствующим министерствам. Премьер-министр назвал ее интересной, а работу с подростками — важной.
ЕАН сообщал, что глава правительства прибыл в Екатеринбург на выставку «Иннопром-2024». Главу кабмина в поездке по Екатеринбургу будут сопровождать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Премьер осмотрел стенды выставки и сейчас принимает участие в пленарной сессии.
Выставка «Иннопром» стартовала в Екатеринбурге 8 июля. Она проходит в 14-й раз, страной-партнером выступают Объединенные Арабские Эмираты. С первого дня на форуме работают министр промышленности РФ Антон Алиханов, первые лица ОАЭ и представители стран СНГ.