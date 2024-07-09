Свердловский губернатор отчитался перед Мишустиным по важнейшим проектам

«Построены комплекс общежитий, общественный центр, центр спортивной культуры. Приступили ко второму этапу, который включает создание Института электроники, информационных технологий и Института экономики и управления, а также специализированного научного центра. Там студенты, приезжающие из-за границы, смогут проходить адаптацию и учить язык. На текущий момент готовность второй очереди — учебных корпусов — 14%. Построено все будет в срок, может, даже чуть раньше», — отметил Куйвашев.