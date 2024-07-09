Токаев принял Альназарову

«В завершение встречи глава государства отметил необходимость продолжения работы по снижению показателей материнской и младенческой смертности. Наряду с этим Президент поставил задачи по качественной перестройке системы здравоохранения с акцентом на пациентоориентированность оказания медицинской помощи. Также была отмечена необходимость обеспечить прозрачность и эффективность выделяемых средств, в том числе на лекарственное обеспечение», — добавили в Акорде.