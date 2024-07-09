Моди об Украине: бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечить мир

«В качестве вашего друга я вам всегда говорил, что для светлого будущего поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война — не решение. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир, поэтому мы делаем акцент на диалог, и диалог необходим», — сказал господин Моди.
Вспоминая состоявшуюся накануне неформальную встречу с Владимиром Путиным, премьер Индии сказал, что в ходе беседы они «согласились с тем, чтобы как можно скорее установить мир». По словам Нарендры Моди, «любой верящий в человечество ощущает боль, когда умирают люди, особенно, когда умирают ни в чем неповинные дети».
В ответ российский президент поблагодарил индийского премьера за внимание к острым проблемам, в том числе за попытку найти мирные пути решения украинского кризиса.
На фоне визита индийского премьера США выразили Индии свои опасения по поводу ее отношений с Россией. Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер выразил надежду на то, что Индия при взаимодействии с Россией дадут понять, что она должна уважать Устав ООН и суверенитет и территориальную целостность Украины.
8 июля Нарендра Моди прибыл в Москву с двухдневным визитом. Его поездка стала в Россию стала первой с 2019 года. В первый день своего визита премьер Индии провел неформальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево.