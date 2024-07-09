Моди об Украине: бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечить мир

Вспоминая состоявшуюся накануне неформальную встречу с Владимиром Путиным, премьер Индии сказал, что в ходе беседы они «согласились с тем, чтобы как можно скорее установить мир». По словам Нарендры Моди, «любой верящий в человечество ощущает боль, когда умирают люди, особенно, когда умирают ни в чем неповинные дети».