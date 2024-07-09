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На Украине объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине с февраля 2022 года объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов, сообщило издание «Страна» со ссылкой на украинского юриста Романа Лихачева.

Источник: © РИА Новости

«С начала (российской военной операции на Украине — ред.) территориальные центры комплектования (ТЦК) составили более 180 тысяч административных протоколов на нарушителей воинского учета и подали более 400 тысяч сообщений о розыске уклонистов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Страны».

Как сообщили журналисты, в 2022 году сотрудники ТЦК составили 55,68 тысячи протоколов о взыскании штрафов за нарушение воинского учета, а за 2023 и полгода 2024 — уже 130,1 тысячи. Граждане уплатили штрафов на 3,7 миллиона долларов.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.

В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.