Мишустин оценил экономические успехи Союзного государства

«Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил о готовности создавать с заинтересованными государствами полноформатные технологические и промышленные партнерства — на равных. Ключевой приоритет — укрепление связей с дружественными экономиками. И здесь есть яркий пример — значительный прогресс в укреплении интеграции в Союзном государстве — России и Белоруссии», — сказал Мишустин в ходе выступления на главной стратегической сессии «Иннопром-2024».