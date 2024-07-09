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Мишустин оценил экономические успехи Союзного государства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Интеграция в Союзном государстве России и Белоруссии — это пример укрепления связей в экономике, в планах — открытие целого ряда совместных производств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник: © РИА Новости

«Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил о готовности создавать с заинтересованными государствами полноформатные технологические и промышленные партнерства — на равных. Ключевой приоритет — укрепление связей с дружественными экономиками. И здесь есть яркий пример — значительный прогресс в укреплении интеграции в Союзном государстве — России и Белоруссии», — сказал Мишустин в ходе выступления на главной стратегической сессии «Иннопром-2024».

Он напомнил, что взаимный товарооборот России и Белоруссии обновил очередной рекорд.

«В планах — открытие целого ряда совместных производств в высокотехнологичных областях», — добавил премьер.

Мишустин Михаил
экономика