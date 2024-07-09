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Токаев подписал закон по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений».

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, в феврале этого года Министерство экологии и природных ресурсов анонсировало перевозку лошадей Пржевальского из Европы в Казахстан в рамках нового международного проекта «Возвращение диких лошадей». Тогда сообщалось, что два самолета CASA C-295 ВВС Чехии с восемью лошадьми на борту взлетят 2 июня из Праги (Чехия) и из Берлина (Германия). После двух остановок они приземлятся в Аркалыке в Центральном Казахстане.