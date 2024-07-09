Орбан направил письмо лидерам ЕС с изложением позиции Путина по Украине

«Мир — это важный вопрос… Я сказал Зеленскому, что его инициативы требуют много времени. И именно через правила международной дипломатии они очень усложнены. Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров», — заявил Орбан на совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве (цитата по «Интерфаксу»).