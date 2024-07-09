NYT узнала, что в США считают невозможным для Украины вернуть территории

В недавнем интервью Bloomberg Зеленский также заявил, что только народ Украины может решать, должна ли Украина вступать в НАТО без утраченных территорий по так называемому немецкому сценарию. «Я являюсь президентом и гарантом Конституции. И если мы говорим о каких-то изменениях относительно наших территорий, это изменения Конституции и это преступление. И поэтому если нам предлагают немецкую модель или еще какую-нибудь, корейскую и т. д. , в любом случае надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается. А после этого понять мнение всех нас. Не только мое, а прежде всего общества, народа Украины», — сказал глава государства.