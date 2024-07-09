Алексей Беспрозванных представил в избирком три кандидатуры на пост сенатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Беспрозванных представил три кандидатуры, одна из которых, в случае его избрания главой региона, будет наделена полномочиями сенатора Российской Федерации. Соответствующую информацию опубликовали на сайте облизбиркома.