Алексей Беспрозванных представил в избирком три кандидатуры на пост сенатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Беспрозванных представил три кандидатуры, одна из которых, в случае его избрания главой региона, будет наделена полномочиями сенатора Российской Федерации. Соответствующую информацию опубликовали на сайте облизбиркома.
Беспрозванных, выдвинутый на пост губернатора от партии «Единая Россия», предоставил необходимые документы для участия в выборах. Помимо прочего, он представил три кандидатуры на пост сенатора.
В их числе:
- Александр Шендерюк-Жидков (действующий сенатор, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам);
- Евгений Морозов (директор по инвестиционно-стратегическому развитию ООО «Мегаполис»);
- Екатерина Манюк (директор Калининградского областного историко-художественного музея)