Палата представителей США намерена до ноября принять новые санкции против Китая

«Палата будет голосовать по ряду законопроектов, которые предоставят следующей администрации [США] возможность нанести удар по экономике нашего врага [КНР] в первый же день», — сказал он во время выступления в Гудзоновском институте (признан нежелательной в России организацией), оно транслировалось онлайн. «Мы примем пакет санкций, накажем китайские военные компании, которые поставляют военное снаряжение в РФ и Иран, а также рассмотрим варианты ограничения прямых инвестиций в Китай», — добавил он.