Палата представителей США намерена до ноября принять новые санкции против Китая

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Палата представителей США примет новый пакет экономических санкций против КНР, которые затронут в том числе предприятия китайского военно-промышленного комплекса, поставляющие, по утверждению американской стороны, военное снаряжение в Россию и Иран. Об этом сообщил спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон.
«Палата будет голосовать по ряду законопроектов, которые предоставят следующей администрации [США] возможность нанести удар по экономике нашего врага [КНР] в первый же день», — сказал он во время выступления в Гудзоновском институте (признан нежелательной в России организацией), оно транслировалось онлайн. «Мы примем пакет санкций, накажем китайские военные компании, которые поставляют военное снаряжение в РФ и Иран, а также рассмотрим варианты ограничения прямых инвестиций в Китай», — добавил он.
Джонсон также отметил, что указанные законопроекты будут рассмотрены до выборов в Палату представителей, которые состоятся в ноябре. По его мнению, новые ограничительные меры якобы необходимы для того, чтобы США могли противостоять КНР, которую политик счел «единственной великой угрозой» для своей страны.
12 июня Минфин США ввел санкции против 4 физических лиц и 41 юридического лица из Китая за, как утверждает ведомство, предполагаемую помощь России в проведении спецоперации на Украине. Подавляющее большинство компаний, попавших в черный список, представляют технологический сектор.
Между тем в китайском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчеркивали, что Пекин не является стороной конфликта на Украине, а сообщения якобы о поставках Китаем оружия в РФ не соответствуют действительности. Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявлял ТАСС, что США «распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России».