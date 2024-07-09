Опрос показал, кто мог бы обойти Трампа на выборах

Согласно результатам опроса, если бы Демократическую партию на выборах представлял президент США Джо Байден, за него бы проголосовали 42% избирателей, а за Трампа — 43%. Еще 5% проголосовали бы за третью партию, оставшиеся 10% респондентов выразили неуверенность.
При этом если бы кандидатуру на пост президента выдвинула Камала Харрис, ее поддержали бы 42% респондентов, в то время как за Трампа проголосовали бы 41% опрошенных. Если же Демократическую партию на выборах представляла бы Хиллари Клинтон, согласно опросу, она бы получила 43% голосов, а Трамп — 41%.
Кроме того, согласно опросу, 86% респондентов так или иначе смотрели предвыборные дебаты. Из них 61% заявили, что на основании увиденного они не считают, что у Байдена достаточно умственных способностей, а также физических сил, чтобы занимать пост президента еще в течение четырех лет.
Опрос проводился со 2 по 6 июля. В нем приняли участие тысяча зарегистрированных избирателей. Погрешность результатов составляет примерно 3.1 процентных пункта.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.