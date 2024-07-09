Опрос показал, кто мог бы обойти Трампа на выборах

При этом если бы кандидатуру на пост президента выдвинула Камала Харрис, ее поддержали бы 42% респондентов, в то время как за Трампа проголосовали бы 41% опрошенных. Если же Демократическую партию на выборах представляла бы Хиллари Клинтон, согласно опросу, она бы получила 43% голосов, а Трамп — 41%.