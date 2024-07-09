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«Вскипает кровь». Польский журналист пришел в ярость из-за решения Варшавы

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Подписанное накануне новое соглашение о взаимной безопасности между Варшавой и Киевом несет опасность для самой Польши, написал в социальной сети Х польский журналист Лукаш Важеха.

Источник: © РИА Новости

«Польша в очередной раз безрассудно ставит под угрозу собственную безопасность и безоговорочно подписывает с Украиной соглашение, единственным реальным бенефициаром которого является Киев. От этого вскипает кровь», — отметил он.

Важеха подчеркнул, что для подписания договора Владимир Зеленский прибыл в Варшаву, а его визит состоялся за несколько дней до годовщины Волынской резни, произошедшей в 1943 году.

«Ни гость, ни, что еще хуже, никто из поляков об этом не сказал ни слова» — возмутился журналист.

В понедельник Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. Срок действия соглашения — 10 лет. Подписи под документом поставили Владимир Зеленский и глава польского правительства Дональд Туск в Варшаве.