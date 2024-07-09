Орбан написал письмо лидерам Евросоюза после встречи с Путиным

В телеграмме премьер-министр Венгрии уверяет, что во время поездки в Россию он не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени европейских властей. Утверждения об обратном, подчеркнул Виктор Орбан, являются беспочвенными.