Орбан написал письмо лидерам Евросоюза после встречи с Путиным

Издание утверждает, что Орбан направил письмо, в котором рассказал об итогах встречи с российским главой государства, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерами Евросоюза.
В телеграмме премьер-министр Венгрии уверяет, что во время поездки в Россию он не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени европейских властей. Утверждения об обратном, подчеркнул Виктор Орбан, являются беспочвенными.
В письме руководитель венгерского кабмина также заявил, что Европе нужен мир, чтобы развивать экономику. По его словам, шансы на мир снижаются из-за того, что стороны конфликта не контактируют друг с другом.
Венгерская «миссия мира»
Премьер Венгрии Виктор Орбан 2 июля совершил поездку в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. После этого Орбан направился с «неожиданным» визитом в Москву. Там состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
В минувший понедельник, 8 июля, Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Эти поездки глава венгерского кабмина назвал «миссией мира», поскольку в ходе визитов обсуждалось урегулирование ситуации на Украине.
Орбан заявил, что намерен вскоре провести несколько «таких же неожиданных» встреч.
В Еврокомиссии в свою очередь отметили, что Венгрия не информировала Брюссель о поездке Орбана в Россию и Китай.