В Челябинской области сократилось число кандидатов на должность губернатора

Представители избиркома Челябинской области на заседании 9 июля приняли решение о регистрации кандидатов на должность губернатора. Всего в избирательный бюллетень войдут четыре человека от разных политических партий.
Кандидатов на должность главы региона изначально было шесть, но двое не смогли пройти процедуру регистрации. Владимир Медведев, выдвинутый «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость», не представил необходимых документов. Ярославу Щербакову, выдвинутому политической партией «Яблоко», не хватило подписей депутатов в поддержку выдвижения.
Итоговый список кандидатов на выборы губернатора получился следующим:
— Степан Соловьев, выдвинут политической партией «Зеленая альтернатива»;
— Виталий Пашин, выдвинут политической партией ЛДПР;
— Эльдар Гильмутдинов, выдвинут политической партией КПРФ;
— Алексей Текслер, выдвинут партией «Единая Россия».
Напомним, выборы губернатора Челябинской области пройдут 7 и 8 сентября.