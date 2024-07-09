В Челябинской области сократилось число кандидатов на должность губернатора

Кандидатов на должность главы региона изначально было шесть, но двое не смогли пройти процедуру регистрации. Владимир Медведев, выдвинутый «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость», не представил необходимых документов. Ярославу Щербакову, выдвинутому политической партией «Яблоко», не хватило подписей депутатов в поддержку выдвижения.