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Токаев принял посла Казахстана в Туркменистане

Астана. 9 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Туркменистане Нурлана Ногаева, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Reuters

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства с братским Туркменистаном..

Президент поставил перед Нурланом Ногаевым ряд задач по развитию двустороннего взаимодействия, в том числе в таких сферах, как энергетика, транзит и транспорт, торговля и культурно-гуманитарное сотрудничество. Отдельное внимание глава государства поручил уделить вопросам качественного наполнения содержательной части предстоящих переговоров на высшем уровне.