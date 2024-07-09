Кремль сообщил о «новых идеях» по миру на Украине после визита Моди

Моди ранее сегодня заявил, что решение конфликта на Украине не может быть обеспечено «посредством войны». «Бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалоге, и диалог необходим», — сказал индийский лидер. Он также отметил, что во время встречи с Путиным они обменивались мнениями по теме Украины в «открытом ключе» с уважением друг другу.