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Премьер-министр Индии подтвердил свой приезд на саммит БРИКС в Казань

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что приедет на Саммит стран БРИКС в Казань. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Сегодня президент Российской Федерации обратился к премьер-министру Индии с предложением посетить саммит. XVI саммит БРИКС запланирован на 22—24 октября 2024 года.