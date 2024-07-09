Сегодня президент Российской Федерации обратился к премьер-министру Индии с предложением посетить саммит. XVI саммит БРИКС запланирован на
Премьер-министр Индии подтвердил свой приезд на саммит БРИКС в Казань
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что приедет на Саммит стран БРИКС в Казань. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Сегодня президент Российской Федерации обратился к премьер-министру Индии с предложением посетить саммит. XVI саммит БРИКС запланирован на