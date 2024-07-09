«Продвинулись далеко». На Западе заявили, что Россия узнала секрет Британии

«Западные державы цинично использовали Украину и ее народ как лабораторию для своего оружия. В этом есть большая проблема: русские, уже далеко продвинувшиеся в ракетных технологиях и радиоэлектронной борьбе, сделали реверс-инжиниринг таких систем, как Storm Shadow, и теперь легко их уничтожают», — заявил он.
Реверс-инжиниринг — процесс разработки конструкторской документации (КД) на основе исходных данных, полученных в виде готового образца изделия.
Ранее специалисты по работе с вооружением рассказали РИА Новости, что российские инженеры извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. По словам экспертов, сейчас уже демонтировали аппаратуру управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями, подчеркнули они.
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). ВСУ активно применяют Storm Shadow с прошлого года.