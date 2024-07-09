«Продвинулись далеко». На Западе заявили, что Россия узнала секрет Британии

«Западные державы цинично использовали Украину и ее народ как лабораторию для своего оружия. В этом есть большая проблема: русские, уже далеко продвинувшиеся в ракетных технологиях и радиоэлектронной борьбе, сделали реверс-инжиниринг таких систем, как Storm Shadow, и теперь легко их уничтожают», — заявил он.