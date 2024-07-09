Во Франции прокуратура начала расследование финансирования кампании Ле Пен

«Можно предположить, что это расследование — просто сведение счетов, что оно связано с желанием глубинного государства, которое поддерживает [нынешнего президента страны Эммануэля] Макрона, расправиться с “Национальным объединением” Ле Пен. Эта партия добилась впечатляющих результатов на прошедших выборах — она оказалась на третьем месте, но при этом получила больше всего голосов избирателей… Цель подобных политических заказов — каким-то образом уязвить своих политических противников. Когда вести борьбу общеполитическими методами не могут, начинаются поиски компромата, в том числе касательно методов финансирования», — заявил «Рамблер/новости» ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.