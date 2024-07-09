Первый за пять лет визит премьера Индии Моди в Россию. Главное

Первый день визита
8 июля 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Москву с двухдневным официальным визитом для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Это первая поездка Моди в Россию с 2019 года и первая встреча лидеров за два года — предыдущая состоялась на саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года.
Моди приземлился в правительственном терминале «Внуково-1» около 14:00 мск, где его встретил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В 19:54 мск лидеры провели неформальную встречу в Ново-Огареве, куда Моди приехал на российском автомобиле Aurus. Владимир Путин поздравил Моди с переизбранием и выразил желание обсудить ключевые вопросы в домашней обстановке.
Во время трехчасовой неформальной встречи в Ново-Огареве Путин показал Моди конюшню, где на арене состоялось шоу с лошадьми: наездницы вышли с флагами России и Индии.
Второй день
9 июля официальный визит продолжился. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили павильон «Атом» на ВДНХ и затем направились в Кремль для переговоров. Во время экскурсии генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев ознакомил их с применением ядерных технологий в медицине и космической отрасли, а также объяснил специфику эксплуатации атомных ледоколов. Премьер-министр Индии оставил запись в книге почетных гостей павильона.
В ходе встречи в Большом Кремлевском дворце Путин напомнил о том, что в 2024 году Россия и Индия будут отмечать 77-ю годовщину установления дипломатических отношений. Сегодня эти отношения имеют статус особо привилегированных стратегических партнерских связей, с особым акцентом на развитие торгово-экономического сотрудничества. По словам российского лидера, в прошлом году объем товарооборота между странами вырос на 66%, а в первом квартале текущего года увеличился еще на 20%.
Президент РФ вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного, высшую государственную награду России.
Награждение вас орденом Святого апостола Андрея Первозванного отражает искреннюю признательность российской стороны за тот значимый вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими государствами и народами.
Российский лидер отметил, что за десять лет руководства Моди правительством Индии, отношения двух стран приобрели характер особо привилегированного стратегического партнерства с успешными проектами в различных сферах.
Владимир Путин также поблагодарил Нарендру Моди за попытки мирного урегулирования украинского кризиса. Моди в свою очередь оценил недавний разговор с Путиным, подчеркнув открытый обмен мнениями и взаимное уважение.
Президент пригласил премьер-министра Индии на саммит БРИКС, который пройдет осенью в Казани и пожелал ему новых успехов в деле развития Индии.
Мы с вами знакомы давно. Я знаю, что вся ваша жизнь посвящена идее реализации, идее укрепления индийского государства и улучшению жизни индийского народа. Позвольте пожелать вам успеха.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента РФ с премьер-министром Индии в расширенном составе не будут проводиться, так как лидеры исчерпывающе обсудили все ключевые вопросы за время встречи в узком составе.
Итоги переговоров
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали совместные заявления и девять документов. Об этом сообщил первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра.
Первый документ касается программы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке на период 2024—2029 годов. Также подписаны меморандумы о взаимопонимании между министерствами и исследовательскими центрами, соглашения в области телерадиовещания и арбитража. Восьмым документом стал меморандум между советом по содействию торговле Индии и организацией «Деловая Россия». Последний документ касается фармацевтики.
Кроме того, стороны приняли два совместных заявления: одно по итогам 22-го ежегодного российско-индийского саммита, другое — об экономическом сотрудничестве до 2030 года, включающее детальную программу межправительственной комиссии.
Реакция в мире
Госдепартамент США выразил озабоченность по поводу отношений Индии с Россией на фоне визита Моди в Москву, подчеркнув важность соблюдения Устава ООН и территориальной целостности Украины.
Мы совершенно ясно выразили Индии нашу озабоченность по поводу их отношений с Россией. Мы надеемся, что Индия и любая другая страна, вступая в контакт с Россией, ясно дают понять, что РФ должна уважать Устав ООН, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разочаровании визитом Моди в Россию, назвав его «сокрушительным ударом» по мирным усилиям в регионе. Его комментарий был опубликован в социальной сети Х.
Китайская газета Global Times тем временем отметила, что визит Моди в Россию демонстрирует снижение влияния стратегии США на мировой арене. Economic Times также сообщило, что Моди планирует обсуждение в Москве долгосрочного соглашения о поставках российской нефти в Индию по скидочным ценам.
По информации Bloomberg, основанной на сведениях от высокопоставленных чиновников, Индия и Россия могут вести переговоры о долгосрочном контракте на поставки урана для атомной электростанции «Куданкулам». Рост цен на уран более чем втрое с 2020 года стал одним из ключевых факторов интереса к данной сфере.
Первый замглавы МИД Индии Винай Кватра вечером 9 июля заявил, что Нарендра Моди обратился с просьбой к президенту России досрочно уволить индийских граждан из российский армии, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу», пишет РБК.
Премьер-министр [Моди] решительно поддержал этот вопрос. Российская сторона пообещала досрочно уволить всех граждан Индии, проходящих службу в российской армии.
NDTV ранее сообщил, что Россия согласилась уволить всех служащих в рядах ВС РФ индийских граждан после обсуждения этого вопроса премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать данную информацию.
Нина Лютикова