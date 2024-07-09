Первый за пять лет визит премьера Индии Моди в Россию. Главное

В ходе встречи в Большом Кремлевском дворце Путин напомнил о том, что в 2024 году Россия и Индия будут отмечать 77-ю годовщину установления дипломатических отношений. Сегодня эти отношения имеют статус особо привилегированных стратегических партнерских связей, с особым акцентом на развитие торгово-экономического сотрудничества. По словам российского лидера, в прошлом году объем товарооборота между странами вырос на 66%, а в первом квартале текущего года увеличился еще на 20%.