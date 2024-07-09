Закон об индексации пенсий затронет более 350 тысяч петербуржцев

— У нас много людей пенсионного возраста, которые продолжают работать в промышленности, в социальной и научно-образовательной сфере, в благоустройстве, в сфере обслуживания, во многих других отраслях. Важно поддержать людей, которые хотят вкладывать свой опыт и знания в развитие города и страны, — отметил губернатор Александр Беглов.