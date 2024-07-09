Закон об индексации пенсий затронет более 350 тысяч петербуржцев

Недавно в России приняли закон, возвращающий индексацию пенсий работающим пенсионерам. Происходить это будет дважды в год — 1 февраля и 1 апреля. В Петербурге данное нововведение затронет более 350 тысяч местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— У нас много людей пенсионного возраста, которые продолжают работать в промышленности, в социальной и научно-образовательной сфере, в благоустройстве, в сфере обслуживания, во многих других отраслях. Важно поддержать людей, которые хотят вкладывать свой опыт и знания в развитие города и страны, — отметил губернатор Александр Беглов.
Также градоначальник напомнил, что в Северной столице для людей пенсионного возраста действует много льгот. В частности, бесплатный проезд в электричках и в пригородных автобусах во время дачного сезона, ежемесячные выплаты на единый проездной билет в общественном транспорте и другое.