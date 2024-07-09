Семьи с двумя и более детьми будут получать ежегодные выплаты.

Госдума приняла сегодня во втором чтении законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей. Ее получат семьи, у которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Размер выплаты будет рассчитываться таким образом, чтобы в итоге налог на доходы физических лиц у таких родителей составил 6%.
Выплата коснется около 4 млн семей, в которых воспитывают более 10 млн детей.
Ко второму чтению законопроекта во исполнение поручения Президента РФ была внесена поправка, согласно которой эта выплата не будет учитываться при определении права на получение иных пособий.