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Назначен новый вице-министр здравоохранения РК

Постановлением Правительства РК Ардак Амангельдиев назначен вице-министром здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: t.me/KZgovernment

Он родился в 1975 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова, а также совместную мастерскую программу Школы имени Ли Куан Ю и Гарвардской Школы имени Д. Кеннеди (степень мастера государственного управления)..

Трудовую деятельность начал в 1996 году главным специалистом Карагандинского областного финансового управления..

В разные годы работал в министерстве финансов, министерстве экономики и бюджетного планирования, министерстве здравоохранения, Фонде устойчивого развития «Казына», Фонде национального благосостояния «Самрук-Казына», Национальном банке, канцелярии премьер-министра и Администрации Президента РК.

С 2016 по 2023 годы работал в Международном финансовом центре Астана советником управляющего, управляющим директором МФЦА.

Амангельдиев будет курировать в Минздраве вопросы стратегии, экономики и финансов.