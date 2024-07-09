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Шавкат Мирзиёев принял делегации Японии и Международной организации труда

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев 9 июля встретился с председателем Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Тадаши Маэдой и генеральным директором Международной организации труда Жильбером Унгбо. В ходе встреч были достигнуты важные договоренности о сотрудничестве, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

На встрече с японской делегацией обсуждалось расширение сотрудничества с JBIC и реализация совместных проектов на сумму более 3,7 миллиарда долларов в сферах нефтехимии, текстиля, энергетики и инфраструктуры. Также была достигнута договоренность о принятии трехлетней программы сотрудничества и «дорожной карты» с корпорацией Sojitz.

В разговоре с генеральным директором МОТ были рассмотрены вопросы дальнейшего взаимодействия и продвижения принципов социальной справедливости. Жильбер Унгбо высоко оценил реформы Узбекистана в трудовой сфере. В ходе встречи была достигнута договоренность о разработке новой Страновой программы на 2026−2030 годы.

Шавкат Мирзиеев