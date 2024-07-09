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Политолог Тарасов: Грузия меняет курс, чтобы избежать «украинизации»

Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов прокомментировал приостановку евроинтеграции Грузии.

Источник: AP 2023

Грузия осознанно отворачивается от прозападного курса, чтобы избежать судьбы Украины, заявил политолог Станислав Тарасов в интервью с Инфо24.

По его словам, правительство Грузии, «видя, во что Запад превратил Украину», которая сейчас «балансирует на грани утери государственности», решило не поддерживать западные санкции против России и не выступать на стороне Украины. Это решение привело к приостановке евроинтеграционных процессов Грузии.

Запад предлагает Грузии проект украинизации, а российская сторона и другие партнеры, в том числе Азербайджан, — участие в широких коммуникационных проектах.

Станислав Тарасов
директор Исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» (цитата по «RTVI»)

Эксперт считает, что грузинское правительство планирует сотрудничать с Ираном, Китаем, Россией и Турцией. А также участвовать в работе международного транспортного коридора «Север — Юг», что должно позволить Грузии «использовать транзитные возможности и получать дивиденды», и обеспечит возможность «миллионам грузин жить нормально и быть благополучной страной, развивать сельское хозяйство и туристический бизнес, чувствовать себя достаточно уверенно».

Приостановка евроинтеграции и заморозка европейской помощи Тбилиси на решение грузинских властей не повлияет, убежден Тарасов.

По его мнению, «грузинские националисты, занимающие важные посты в стране, отличаются реальным восприятием ситуации», что устраивает Москву.

Приостановка евроинтеграции Грузии

9 июля посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сообщил о приостановке евроинтеграционного процесса страны. Одной из причин стало принятие в Грузии закона о «прозрачности иностранного влияния», идущего вразрез с европейскими стандартами.

Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено.

Станислав Тарасов
директор Исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» (цитата по «RTVI»)

В мае грузинский парламент окончательно утвердил закон об иноагентах, прозванный оппозицией «российским». Авторы законопроекта — члены правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Его принятие сопровождалось массовыми протестами и столкновениями с правоохранителями.

В начале июня США ввели санкции против десятков граждан Грузии, причастных к нарушениям прав человека и принятию этого закона. Под ограничения попали члены парламента, в частности представители правящей партии и их родственники. Власти США сочли их ответственными за «подрыв демократии» и силовое подавление мирных протестов.

Нина Лютикова

закон