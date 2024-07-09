Грузия осознанно отворачивается от прозападного курса, чтобы избежать судьбы Украины, заявил политолог Станислав Тарасов в интервью с Инфо24.
По его словам, правительство Грузии, «видя, во что Запад превратил Украину», которая сейчас «балансирует на грани утери государственности», решило не поддерживать западные санкции против России и не выступать на стороне Украины. Это решение привело к приостановке евроинтеграционных процессов Грузии.
Запад предлагает Грузии проект украинизации, а российская сторона и другие партнеры, в том числе Азербайджан, — участие в широких коммуникационных проектах.
Эксперт считает, что грузинское правительство планирует сотрудничать с Ираном, Китаем, Россией и Турцией. А также участвовать в работе международного транспортного коридора «Север — Юг», что должно позволить Грузии «использовать транзитные возможности и получать дивиденды», и обеспечит возможность «миллионам грузин жить нормально и быть благополучной страной, развивать сельское хозяйство и туристический бизнес, чувствовать себя достаточно уверенно».
По его мнению, «грузинские националисты, занимающие важные посты в стране, отличаются реальным восприятием ситуации», что устраивает Москву.
Приостановка евроинтеграции Грузии
9 июля посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сообщил о приостановке евроинтеграционного процесса страны. Одной из причин стало принятие в Грузии закона о «прозрачности иностранного влияния», идущего вразрез с европейскими стандартами.
Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено.
В мае грузинский парламент окончательно утвердил закон об иноагентах, прозванный оппозицией «российским». Авторы законопроекта — члены правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Его принятие сопровождалось массовыми протестами и столкновениями с правоохранителями.
В начале июня США ввели санкции против десятков граждан Грузии, причастных к нарушениям прав человека и принятию этого закона. Под ограничения попали члены парламента, в частности представители правящей партии и их родственники. Власти США сочли их ответственными за «подрыв демократии» и силовое подавление мирных протестов.
Нина Лютикова