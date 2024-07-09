Политолог Тарасов: Грузия меняет курс, чтобы избежать «украинизации»

По его словам, правительство Грузии, «видя, во что Запад превратил Украину», которая сейчас «балансирует на грани утери государственности», решило не поддерживать западные санкции против России и не выступать на стороне Украины. Это решение привело к приостановке евроинтеграционных процессов Грузии.