Россия допустила Украину на Совбез ООН по просьбе США

«Сказали — мы готовы пригласить Украину, но она должна, как и все другие, уважать практику работы СБ и запроситься как положено. Однако изменить свое провокационное поведение пан [постпред Украины в ООН Сергей] Кислица, естественно, не мог. За украинцев пришлось просить американцам. В итоге мы, как председательство, приняли решение допустить Украину. Но не по ее требованию, а по просьбе члена СБ», — добавила Соколова.