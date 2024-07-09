Кремль заявил, что после визита Моди появились новые идеи по миру на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил свой двухдневный визит в Москву. На встрече с президентом РФ он, в частности, договорился, что граждане Индии будут уволены со службы в ВС РФ, сообщает NDTV. По данным телекомпании, эту тему Моди обсуждал с Путиным во время ужина. Моди в Москве также заявил, что его страна готова к любому содействию в вопросе установления мира между РФ и Украиной. В Киеве тем временем назвали визит Моди «сокрушительным ударом по мирным усилиям». О чем поговорили лидеры РФ и Индии — в материале «Газеты.Ru».