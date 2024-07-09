Юлию Навальную заочно арестовали и объявили в розыск по делу об экстремизме

Она покинула страну в 2021-м, в феврале того года улетев в Германию. Где сейчас живет вдова оппозиционера, неизвестно. Ранее о том, что в ее отношении возбуждено уголовное дело, не сообщалось. По делу об участии в экстремистской организации также судят трех адвокатов Алексея Навального: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина.