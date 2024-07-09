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Захарова ответила на слова Пугачевой об инциденте в Киеве

Захарова о словах Пугачевой об инциденте в Киеве: Бог без советов разберется.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на комментарий певицы Аллы Пугачевой касательно инцидента с детской больницей в Киеве.

«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко», — написала она в Telegram-канале.

Ранее артистка опубликовала в соцсети Instagram* пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.

Как сообщало российское Минобороны, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, а Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские войска наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.

В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал разгоняемую в США истерию по поводу больницы «Охматдет» в Киеве образцом оголтелой антироссийской пропаганды.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, также отмечал, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию говорила о том, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Захарова Мария
дипломатия