Небензя ответил на слова генсека ООН о падении ракеты на больницу в Киеве

По его словам, в здание детской больницы попала ракета комплекса NASAMS, которая, предположительно, была выпущена из установки, поставленной Норвегией. «Ждем реакции также от норвежских властей, которые, судя по всему, поставили клике Зеленского эту установку NASAMS. Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для ударов по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм международного права размещалась в жилых кварталах?» — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.