Столтенберг призвал ликвидировать пробелы в боеготовности НАТО

Ранее, 5 июля, Столтенберг указал на необходимость роста оборонных расходов на нужды каждого государства — члена НАТО. Страны объединения определили планку оборонных расходов в размере 2% от ВВП в 2014 году. Тогда предполагалось, что цель будет достигнута к 2024 году. При этом ряд государств не может выполнить заявленные взносы в блок.