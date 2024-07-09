Стало известно, что США обещали Ельцину по расширению НАТО

«Что Клинтон сказал тебе в сентябре — в конце концов НАТО будет расширяться, но процесс будет постепенным и открытым, мы будем проводить консультации с вами. Процесс будет проводиться параллельно с углублением партнерства США и России и вашего партнерства с НАТО», — цитирует Гора работавший тогда заместителем госсекретаря США Строуб Толботт.