Стало известно, что США обещали Ельцину по расширению НАТО

«Что Клинтон сказал тебе в сентябре — в конце концов НАТО будет расширяться, но процесс будет постепенным и открытым, мы будем проводить консультации с вами. Процесс будет проводиться параллельно с углублением партнерства США и России и вашего партнерства с НАТО», — цитирует Гора работавший тогда заместителем госсекретаря США Строуб Толботт.
Основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, связанных с отношениями РФ, США и НАТО.
Как указано в рассекреченном меморандуме, вице-президент США посетил Ельцина в больнице в декабре 1994 года. Ельцин, согласно документу, просил заверений в том, что НАТО не будет расширяться в 1995 году, когда в России проходили парламентские выборы, Гор согласился.
Гор также заявил, что «концептуально не исключено членство России в НАТО». «Нет, нет, это бессмысленно», — ответил на это Ельцин, согласно обнародованному документу.
Как указывает архив, основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 года Ельцин «в частном порядке характеризовал как “вынужденный шаг”, об этом тогдашний президент РФ говорил на встрече с американским коллегой Биллом Клинтоном в 1997 году. Клинтону Ельцин заявлял о том, что выступает против НАТО.
В мае 1997 года в Париже был подписан основополагающий акт Россия-НАТО, в котором было отмечено, что Россия и НАТО «не рассматривают друг друга как противников». Документом оговаривалось, что на территории новых членов альянса не будет размещаться ядерное оружие, а также крупные военные контингенты стран НАТО.
В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что отношения с альянсом носят удручающий характер. Россия с 1 ноября приостановила работу своего постпредства при НАТО, также с 1 ноября была приостановлена работа информационного бюро Североатлантического альянса в Москве.